Governo: Fedriga (Lega), è già esecutivo immigrazione selvaggia (2)

- Fedriga ha proseguito sostenendo che "invece di utilizzarli per pagare i corsi di taglio e cucito, e di sci, agli immigrati entrati irregolarmente, diciamo che quei soldi li utilizziamo per favorire i rimpatri e mandarli a casa loro, ovviamente collaborando con il governo. Sapete cosa ha fatto il governo Cinque stelle-Pd? Ha impugnato la norma della Regione. Guarda caso, tutte le norme impugnate sono della mia Regione. Sono contento di dare fastidio a questi traditori che non hanno voluto far votare il popolo e hanno impugnato le norme votate dal Consiglio regionale del Fvg che utilizzano i soldi dei cittadini della Regione per dare risposte al Fvg. No", ha concluso il presidente del Friuli-Venezia Giulia, "per loro dobbiamo dare questi soldi agli immigrati. Non ci faremo intimorire, andremo di fronte alla Corte costituzionale. Io non mollo, il Fvg non molla e andiamo avanti ancora più decisi di prima per tutelare gli interessi dei cittadini". (Rin)