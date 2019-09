Governo: Giansanti, agricoltura sia al centro del piano di crescita economica del Paese (2)

- “Riguardo ai dossier più urgenti, come Xylella e cimice asiatica, - ha aggiunto il presidente - ci aspettiamo una veloce presa di posizione per ridare prospettive economiche ai comparti agricoli in grave crisi”. Infine in Europa, Confagricoltura ha auspicato che il nuovo governo prenda una chiara posizione sulle scelte fondamentali per il settore, sia per ciò che concerne la nuova Politica agricola comune, sia per la salvaguardia del budget agricolo nel bilancio Ue: “è importante che non ci siano discriminazioni tra le imprese e che si tenga conto che, grazie anche alla Pac, le aziende agricole italiane sono in grado di garantire standard produttivi di eccellenza riconosciuti a livello mondiale”, ha concluso Giansanti. (Ren)