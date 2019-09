Yemen: inviato Onu Griffiths ribadisce appoggio a negoziato promosso dai sauditi

- L'inviato speciale delle Nazioni Unite in Yemen, Michael Griffiths, ha ribadito il suo sostegno ai colloqui di pace per il sud del paese promossi dall’Arabia Saudita a Gedda, sulla costa occidentale del regno. Lo ha dichiarato lo stesso Griffiths oggi pomeriggio in un tweet pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale. L'inviato Onu ha anche invitato il governo riconosciuto dalla comunità internazionale e fedele al presidente Abd Rabbo Mansur Hadi e i separatisti del Consiglio di transizione del sud (Cts) a "cogliere questa opportunità" e "appianare le loro divergenze in modo pacifico". Il tweet di Griffiths giunge dopo che il governo ha dichiarato ieri, 4 settembre, di non volersi sedere al tavolo dei negoziati con il Cts ma di voler dialogare solo con gli Emirati Arabi Uniti, che secondo gli esponenti del governo di Hadi sosterrebbero le forze dei separatisti. Con i colloqui promossi a Gedda, l'Arabia saudita intende porre fine agli scontri che stanno verificandosi da tempo nel sud dello Yemen e che contrappongono Cts e forze del governo riconosciuto dalla comunità internazionale.(Res)