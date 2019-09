Golf: Benedetta Moresco vince il Campionato internazionale d’Italia femminile u18

- Benedetta Moresco ha vinto con 270 (67 71 66 66, -14) colpi il campionato internazionale d'Italia femminile under 18 colorando d'azzurro anche la seconda edizione del torneo, disputata come la prima sul percorso di Villa Condulmer (par 71), e che era stata appannaggio nel 2018 di Anna Zanusso. Per le italiane, assolute dominatrici, è stato un autentico trionfo con il secondo posto di Alessia Nobilio (276 (-8), il quarto di Matilde Innocenti Angelini (282, -2) seguita da Carolina Melgrati e da Giulia Bellini (285, +1) e da Francesca Fiorellini e Charlotte Cattaneo (287, +3). Terza con 277 (-7) la russa Nataliya Guseva. Inoltre l'Italia (Nobilio, Moresco, Melgrati) che si è imposta anche nel Nations trophy concludendo con 273 (134 139, -11) e lasciando a 13 colpi il Belgio (286, +2). Benedetta Moresco, portacolori del GC Padova, bronzo ai recenti Campionati europei a squadre girls e oro nello stesso evento nel 2018, anno in cui è stata pure Tricolore ragazze, ha apposto la sua firma alla nona vittoria individuale in campo internazionale dei dilettanti azzurri, che hanno conseguito anche tre successi a squadre. (Ren)