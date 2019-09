Ue: gruppo Pd Campidoglio, auguri e buon lavoro a Paolo Gentiloni

- "La scelta del governo di indicare Paolo Gentiloni come Commissario italiano all'Ue ci riempie di gioia. A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro". Cosi' in una nota il gruppo capitolino del Pd. "La scelta di un convinto europeista, rafforza la presenza italiana nell'Unione. Le sue competenze saranno utili al rilancio e al rinnovamento delle istituzioni europee", conclude la nota. (Com)