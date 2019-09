Golf: Alessio Battista terzo al Reply italian u16/Teodoro Soldati trophy

- Alessio Battista si è classificato al terzo posto con 216 (-3) colpi nel 13esimo Reply italian international under 16 championship/Teodoro Soldati trophy, sul percorso del Golf club Biella Le Betulle (par 73). Causa il maltempo è stato annullato il quarto giro ed è stata resa valida la classifica del terzo con il titolo assegnato ex aequo al sudafricano Amilkar Bhana e allo scozzese Ruben Lindsay, che erano in vetta con 215 (-4) colpi. All'ottavo posto con 220 (+1) Alessandro Nardini, all'11esimo con 221 (+2) Neri Checcucci e al 12esimo con 222 (+3) Flavio Michetti. (Ren)