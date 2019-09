Puglia: Borraccino su Zes, perimetrazione aree avvenuta su base manifestazione interesse Comuni (2)

- “Pertanto – ha aggiunto -, i Comuni anche della provincia di Foggia che rispettano i requisiti previsti dal bando, possono presentare un'istanza finalizzata a candidare porzioni del proprio territorio in modo che possano essere ricompresi nella Zes a seguito di una procedura ad evidenza pubblica trasparente e approfondita”. “In particolare sono ancora disponibili 261,10 ettari per la Zes ‘Adriatica’ e 88,85 ettari per la Zes ‘Ionica’ – ha evidenziato Borraccino -, a dimostrazione dell'ampia dotazione ancora utilizzabile. In queste settimane, tra l'altro, abbiamo svolto degli incontri con le amministrazioni locali proprio finalizzati a illustrare i contenuti di questo bando, incontrando grande attenzione e interesse da parte dei Comuni, e abbiamo ribadito la massima disponibilità da parte dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico nel fornire tutte le informazioni necessarie e il supporto adeguato per la predisposizione delle istanze e della documentazione richiesta”. “Invito, pertanto, il presidente Porreca, nell'ambito delle sue attività istituzionali, a sensibilizzare e sollecitare i Comuni della Capitanata a partecipare al bando per l'assegnazione di ulteriori aree, essendo una opportunità ancora disponibile. In questo modo anche la provincia di Foggia potrà cogliere a pieno i vantaggi che l'istituzione delle Zes potrà portare in termini di sviluppo economico e crescita”, ha concluso l’assessore. (Ren)