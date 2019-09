Governo: Forza Italia, opposizione ferma, coerente e senza sconti a nuovo esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi a Roma presso la sede di Forza Italia, si legge in una nota, "il Comitato di coordinamento costituito dall'onorevole Antonio Tajani, dalla senatrice Anna Maria Bernini, dall'onorevole Mariastella Gelmini, dall'onorevole Sestino Giacomoni. Il Comitato ha avviato una ricognizione della situazione organizzativa e dell'operatività del movimento sul territorio in vista degli importanti impegni che attendono Forza Italia in questa nuova fase politica che si è aperta con la nascita del governo giallo-rosso. E' una fase politica che vedrà gli azzurri impegnati a condurre un'opposizione ferma, coerente e senza sconti al governo giallo-rosso. Forza Italia lavorerà riaggregare, come indicato dal presidente Berlusconi, un'area politica liberale, cattolica, riformatrice, europeista", sottolinea la nota, "che deve tornare ad essere trainante per rendere possibile un centro-destra vincente e di governo".(Com)