Governo: Bernini (FI), in esecutivo tre sinistre tassa e spendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, dichiara in una nota che "l'ultima versione del programma Pd-Cinque stelle è un campionario di promesse tipico dei governi di sinistra: niente aumento dell'Iva, più soldi in busta paga ai dipendenti, aiuto alle famiglie, salario minimo, più risorse per ricerca, scuola, sanità e disabili. Ma con quali fondi non viene mai specificato, se non con l'impegno a superare l'eccessiva rigidità dei vincoli europei. Nessuna novità rispetto al recente passato, e infatti l'agenzia Fitch ha subito gelato gli entusiasmi avvertendo che la tregua durerà poco se il governo non farà chiarezza sulle scelte di politica economica e fiscale. Un film già visto", continua la parlamentare, "e c'è il timore fondato che il vecchio vizio della sinistra tassa e spendi questa volta raddoppi, visto che al governo di sinistre ne siedono addirittura tre: Pd, Cinque stelle e Liberi e uguali".(Com)