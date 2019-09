Roma: Celli (civica)-Compagnone (Pd), su Torre Spaccata serve sinergia no scorciatoie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incapaci di dare risposte ai cittadini, i consiglieri di maggioranza in comune preferiscono accorpare il quartiere di Torre Spaccata dal VI Municipio al vicino VII, per chissà quale tornaconto elettorale. Dietro questa scelta c'è la delusione e la stanchezza di una minoranza di abitanti nel non essere ascoltati dal municipio di appartenenza, che non brilla certo per il suo buon governo. Una soluzione estrema dovuta a stanchezza e delusione: strade non riparate, pulizia e decoro dimenticati e servizi anagrafici distanti chilometri. Ma invece di pretendere e reclamare servizi, così si sceglie la soluzione sbagliata. I Presidenti di municipio sono eletti per dare risposte ai cittadini e se queste non arrivano non è possibile trovare comode alternative, che tra l'altro per Statuto devono essere votate a maggioranza assoluta in Assemblea Capitolina". Così in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli, e il capogruppo del Pd in VI Municipio Fabrizio Compagnone. "Piuttosto che arrivare a queste soluzioni - proseguono - il VI Municipio si adoperi per essere un interlocutore credibile e per ascoltare i cittadini, venendo incontro soprattutto alla richiesta di aprire una sede decentrata degli uffici anagrafici. Torre Spaccata fa parte della storia e dell'identità del VI Municipio, questo non possiamo cancellarlo per mancate risposte di chi governa il territorio. Inoltre, i quartieri che sono al confine tra due Municipi dovrebbero sperimentare una sinergia di forze e risorse di entrambi gli enti di prossimità, al di là delle appartenenze territoriali, e non il contrario, senza contendersi i territori". "Non vorremmo che una diatriba tutta interna al M5S pregiudichi il sentirsi parte di una stessa città e comunità o alimenti visioni secessioniste che finirebbero per indebolire, più che rafforzare il territorio", concludono Celli e Compagnone.(Com)