Algeria: fonti locali, leader Fln Djemai rinuncia a immunità parlamentare

- Il segretario generale del Fronte di liberazione nazionale (Fln) Mohamed Djemai rinuncerà alla propria immunità parlamentare non appena sarà convocato dalla commissione Affari giuridici dell’Assemblea popolare nazionale (Apn). Lo riferisce il portale online “Alg24”. Djemai, assieme ai deputati Benhamadi Ismail dell’Fln e Berri Saker del Raggruppamento nazionale democratico (Rnd), sarebbe stato coinvolto in un’inchiesta di corruzione. Ieri la Camera bassa del parlamento algerino ha ricevuto la revoca di richiesta dell’immunità per i tre deputati da parte del ministro della Giustizia, Belkacem Zeghmati. Non è ancora chiaro se Ismail e Saker rinunceranno volontariamente all’immunità: in caso contrario, la questione sarà oggetto di voto a scrutinio segreto.(Ala)