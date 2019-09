Governo: Marin (FI), è nemico del Nord, porterà più centralismo e meno Autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Marco Marin, scrive in una nota che "il Conte bis è figlio di una manovra di Palazzo: se si fosse votato avrebbe vinto nettamente il centrodestra. Perciò i veri sconfitti sono gli italiani. Le conseguenze sono che M5s e Pd ci porteranno statalismo, nuove tassazioni, porti aperti, sprechi assistenziali e centralismo. Sicuramente, i giallorossi non daranno ascolto alla voce compatta e plebiscitaria che si è levata da Lombardia e Veneto con il referendum sull'Autonomia del 2017 e a cui si sono aggiunte recentemente Piemonte e Liguria. I giallorossi infatti sono per il centralismo che vuole dire meno Autonomia. L'esatto contrario di quello che serve all'Italia. E d'altronde", prosegue il parlamentare azzurro, "questo governo giallorosso non rappresenta il Nord né in termini di consenso elettorale, né nella sua composizione e nemmeno dal punto di vista culturale. E' un governo di sinistra- sinistra che non solo non accetta le sfide del futuro, ma che anzi porta l'Italia indietro nel tempo".(Com)