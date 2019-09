Russia: ministero Esteri, confermato arresto funzionario russo a Napoli su richiesta Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso di Korshunov, direttore in una delle società del conglomerato statale russo Rostekh, è stato citato anche durante il discorso odierno del presidente russo, Vladimir Putin, durante la seduta plenaria del Forum economico orientale in corso a Vladivostok. Stando alle sue affermazioni, la “detenzione di cittadini russi su richiesta degli Stati Uniti interferisce con le relazioni bilaterali”. "Questa è una pessima pratica. Complica le nostre relazioni interstatali. Spesso non vediamo alcun motivo per azioni ostili di questo tipo. Inoltre, ho tutte le ragioni per credere che ciò sia talvolta collegato alla concorrenza. Probabile che si tratti di qualche fenomeno criminale, ma sarebbe meglio per le nostre forze dell'ordine cooperare in questo ambito", ha dichiarato il presidente russo. (Rum)