Governo: Franceschini, ricostruiremo rispetto e convivenza dopo stagione d'odio

- Il neo titolare per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, scrive su Twitter che "il primo luogo in cui ho scelto di andare da ministro della Cultura è il museo di via Tasso, nelle stanze dove furono torturati antifascisti e cittadini colpevoli solo di avere idee o religioni diverse. Ricostruire rispetto e convivenza dopo una stagione di odio", conclude l'esponente dell'esecutivo, "questo faremo". (Rin)