Ambiente: Cgil in campo a Roma contro i cambiamenti climatici

- "L'assemblea di tutte le realtà romane che vogliono 'salvare il pianeta' si è svolta ieri nella Città dell'Altra Economia. Il movimento Fridays for future prosegue il suo percorso e rilancia: da una parte valorizza e promuove i vari eventi e manifestazioni che i diversi movimenti ambientalisti, sindacati, scuole e collettivi hanno già programmato nelle loro realtà, dall'altra mette in campo a Roma alcune iniziative come movimento dei Fff". Lo scrive, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Tutti gli interventi hanno ribadito la necessità e l'urgenza di stimolare - aggiunge il sindacato - la sensibilità dei cittadini e di diffondere le corrette informazioni per permettere il coinvolgimento attivo della popolazione. Sono stati istituiti gruppi di lavoro che approfondiranno questi temi: rifiuti, trasporti, sistema agroalimentare, beni comuni, energia e sistema industriale, ricerca e formazione". (segue) (Com)