Ambiente: Cgil in campo a Roma contro i cambiamenti climatici (2)

- "A livello globale, dal 20 al 27 settembre, si svolgerà il terzo Global climate strike. - continua la Cgil di Roma e del Lazio - Gli studenti italiani scenderanno in piazza il 27 settembre organizzando cortei, flash mob e mobilitazioni in ogni città l'Italia. Nei prossimi giorni si vedrà se altre realtà, organizzate dal basso, aderiranno allo sciopero secondo le modalità che decideranno. La Cgil nazionale ha programmato una serie di iniziative: il 21 settembre - spiega ancora il sindacato - un dibattito su clima e fisco nell'ambito delle giornate del lavoro di Lecce; il 26 settembre un'assemblea con Cisl e Uil; il 27 settembre assemblee in tutti i posti di lavoro sull'emergenza climatica, con l'obiettivo in particolare di sviluppare la contrattazione e le vertenze sul tema della decarbonizzazione e dell'uso efficiente delle risorse. E' sempre possibile che categorie, territori o singole rsu possano proclamare uno sciopero per la giornata del 27 settembre. Come parte attiva di questo percorso promuoveremo eventi e dibattiti con le nostre categorie e camere del lavoro: non c'è più tempo - conclude il sindacato - e le alterazioni del clima ce lo dimostrano drammaticamente ogni giorno". (Com)