Colombia: Mosca esprime preoccupazione per riarmo dissidenza Farc

- Il governo russo ha espresso preoccupazione per la decisione di un’ala delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) di riprendere le armi e ha chiesto alla comunità internazionale di contribuire al proseguimento del processo di pace nel paese. “Chiediamo alla comunità internazionale di contribuire al proseguimento del processo di pace a beneficio della popolazione colombiana e della stabilità regionale”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri russo. “Sono necessarie ulteriori misure per ripristinare la fiducia tra le due parti e il ritorno al canale della pace", prosegue la nota, in cui si legge che la Russia, in qualità di membro permanente del Consiglio di sicurezza Onu, continuerà ad appoggiare l’attuazione degli accordi, conformemente alle risoluzioni approvate. (segue) (Rum)