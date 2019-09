Colombia: Mosca esprime preoccupazione per riarmo dissidenza Farc (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dissidenti delle Farc hanno inoltre annunciato una possibile futura alleanza con l’Esercito di liberazione nazionale (Eln), al momento la formazione militare illegale più potente del paese: “Vogliamo coordinare gli sforzi con la guerriglia dell’Eln e con quei compagni che non hanno piegato le loro bandiere”. Pronta la risposta del comandante ‘Uriel’, del fronte Omar Gomez dell'Eln. “Quando le vie legali per la trasformazione profonda della società sono chiuse, la resistenza armata per trasformare questa realtà è una alternativa valida. Salutiamo con favore le parole di Marquez e Santrich e dei compagni che tornano a fare parte di questa forma di resistenza. Il fronte popolare è aperto a tutti coloro che vogliono contribuire”, ha detto il comandante dell’Eln in un audio diffuso sul suo profilo Twitter. (segue) (Rum)