Colombia: Mosca esprime preoccupazione per riarmo dissidenza Farc (6)

- L'ex leader delle Farc, Rodrigo Londono "Timochenko", ha invitato gli ex combattenti a desistere dall'idea di dare vita a "una nuova fase della lotta armata" tornando ad abbracciare il percorso aperto con il trattato di pace stretto a fine 2016. Timochenko ha ribadito "l'impegno personale" a non abbandonare mai "la nave sulla quale siamo saliti assieme, appoggiando in modo unanime quanto concordato con lo stato colombiano in materia di soluzione politica al conflitto che dissangua" il paese. Una barca destinata ad attraversare diverse "tempeste", ha detto il leader nella lettera datata 2 settembre e rilanciata da alcuni media locali. (segue) (Rum)