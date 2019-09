Colombia: Mosca esprime preoccupazione per riarmo dissidenza Farc (8)

- Di fatto, ha proseguito l'attuale segretario generale del partito nato dalle ceneri delle Farc (la Forza alternativa rivoluzionaria del comune), "quelli che si fanno chiamare oggi capi non vanno in guerra, ma rimarranno dall'altro lato della barricata. Saranno le loro truppe a sopportare le peggiori conseguenze" di un nuovo ritorno alla lotta armata. "L'estrema destra è l'unica forza ad essere contenta per quanto hanno fatto gli ex compagni, tanto da parlare di annullare definitivamente gli accordi di pace", ha detto "Timochenko", ricordando che "l'immensa maggioranza dei nostri compatrioti rifiuta il ritorno alla guerra". (segue) (Rum)