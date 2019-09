Colombia: Mosca esprime preoccupazione per riarmo dissidenza Farc (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giorni dopo l'annuncio, il leader delle ex Farc "Jesus Santrich" ha pubblicato un nuovo video per annunciare la riorganizzazione della lotta e chiedendo l'apertura di una fase "costituente" nel paese. "O si apre un processo costituente aperto o questi cambi saranno conquistati attraverso" la "ribellione", ha detto Santrich, latitante da tempo. Il leader ha ripreso le parole del "libertador" Simon Bolivar, rivendicando che "è meglio morire in piedi che vivere inginocchiati". "Comunichiamo ufficialmente che tra il 22 e il 24, in una riunione tra comandanti si è deciso di dare continuità alla lotta armata delle Farc, formalizzando il rilancio e la ricostruzione della nostra organizzazione e delle sue milizie, del partito comunista clandestino e del movimento bolivariano per un nuova Colombia", ha aggiunto il combattente circondato da diversi giovani in uniforme. (segue) (Rum)