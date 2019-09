Sanità Lazio: Asl Roma 6, incontro proficuo con sindaco Velletri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi Narciso Mostarda, direttore generale della Asl Roma 6, ha incontrato il sindaco di Velletri, Orlando Pocci, con l'obiettivo di elaborare una strategia sinergica per il nosocomio veliterno. Un incontro molto proficuo, che si è sostanziato nell'elaborazione di un piano operativo per potenziare alcuni servizi fondamentali della struttura sanitaria. “Siamo impegnati, già da qualche mese, nel completamento dell'iter amministrativo per la gara d'acquisto della nuova tac, di cui prevediamo la conclusione entro tre mesi - spiega Mostarda in una nota - E' in corso inoltre una revisione progettuale per la realizzazione della camera calda e l'ampliamento del pronto soccorso, già finanziati. Per quanto riguarda il servizio di endoscopia digestiva, temporaneamente interrotto, ne prevediamo la riattivazione in locali più idonei e con tecnologie più performanti”. (segue) (Com)