Sanità Lazio: Asl Roma 6, incontro proficuo con sindaco Velletri (2)

- Il potenziamento dell'ospedale passa anche per le assunzioni di nuovo personale, che nel 2019 sono state, finora, 25 fra medici, infermieri, tecnici e oss. “È stato un incontro estremamente positivo - ha concluso Mostarda - abbiamo acquisito e fatto tesoro di tutte le sollecitazioni esposte dal sindaco Pocci, ridefinendo in piena sintonia i prossimi passi per migliorare la funzionalità della struttura. L'ospedale di Velletri è un presidio sanitario fondamentale per una vasta area dei Castelli e stiamo facendo tutto il possibile per potenziarlo ulteriormente”. (Com)