Energia: McKinsey, Germania manca obiettivi svolta energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco manca ampiamente gli obiettivi per la svolta energetica che intende raggiungere entro il 2020 e il 2030. Inoltre, per la Germania la sicurezza degli approvvigionamenti di energia sarà a rischio dopo la chiusura delle centrali nucleari e a carbone. È quanto afferma la società di consulenza statunitense McKinsey nell'Indice sulla transizione energetica, che ha pubblicato oggi a Duesseldorf. Dal documento si apprende che, nel 2018, le emissioni di CO2 della Germania sono state pari a 866 milioni di tonnellate, con un eccesso di 116 milioni di tonnellate rispetto all'obiettivo fissato dal governo federale per il 2020. Se la riduzione dei gas serra avvenisse al ritmo seguito finora, avverte McKinsey, l'obiettivo del 2020 verrebbe raggiunto con un ritado di otto anni, che duplicherebbe a 16 per l'obiettivo del 2030. Intanto, le emissioni inquinanti sono state ridotte quasi esclusivamente nel settore della generazione dell'energia elettrica e, in misura inferiore, nel comparto del riscaldamento. Diversamente, è aumentato il quantitativo di CO2 prodotto da trasporti e industria. (Geb)