Germania: a luglio, ordini settore manifatturiero in calo del 2,7 per cento

- A luglio scorso, gli ordini del settore manifatturiero della Germania si sono ridotti del 2,7 per cento su base mensile, più dell'1,5 per cento previsto. È quanto reso noto oggi dal ministero delle Finanze tedesco. Il dato segue una netta crescita sperimentata dagli ordini del comparto manifatturiero tedesco a giugno scorso, dovuta al “numero insolitamente elevato di ordini di grandi dimensioni”. La domanda interna ha registrato una contrazione dell0 0,5 per cento, mentre quella proveniente dall'Eurozona è aumentata dello 0,3 per cento. Crolla, invece, la domanda mondiale, che perde il 6,7 per cento. “Dati i continui e incessanti conflitti commerciali internazionali e le aspettative commerciali limitate nel settore manifatturiero, vi sono segni di un miglioramento fondamentale del settore industriale nei prossimi mesi", ha affermato il ministero delle Finanze tedesco, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Con il dato sul declino degli ordini del settore manifatturiero, si rafforza la possibilità che la Germania scivoli in recessione tecnica nel terzo trimestre dell'anno. A tal riguardo, il capo economista di Vp Bank, istituto di credito del Liechtenstein, Thomas Gitzel ha dichiarato che “la debolezza degli ordini ha gravato sulla produzione industriale e quindi sulla crescita dell'intera economia” tedesca. Intanto, decresce la domanda interna. “Dall'inizio dell'anno, gli ordini interni sono diminuiti più di quelli esteri: ciò suggerisce che i problemi globali hanno raggiunto l'economia interna” della Germania, ha osservato Carsten Brzeski, capo economista della banca olandese Ing. (Geb)