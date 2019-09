Ambiente: Arpa, scoperta a Giussago (Pv) discarica abusiva di 4mila metri cubi

- È in corso in queste ore a Cascina Maggiore di Giussago (Pv) il sequestro di una discarica abusiva in un'area di 14.000 metri quadri, dove sono stati accumulati rifiuti speciali, pericolosi e non. Lo annuncia Arpa Lombardia, in una nota diffusa oggi. Dai primi rilievi si stima un volume di 4000 metri cubi di rifiuti composti da materiali di ogni tipo: plastica, legna, fusti, copertoni, RAE, scarti industriali, macerie, rottami ferrosi, automobili ecc. Qualche mese fa, l'area era stata oggetto di sorvolo mediante drone da parte di Arpa Lombardia e, da allora, la zona è stata tenuta sotto stretta sorveglianza, consentendo di accertare anche l'attività di gestione illecita di rifiuti derivante dal trasporto, recupero e smaltimento. Le operazioni che hanno portato al sequestro sono state guidate dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria e dai tecnici di Arpa Lombardia – dipartimento Lodi/Pavia, unitamente alla Polizia Locale del comune di Giussago, d'intesa con la Procura della Repubblica di Pavia. (segue) (Com)