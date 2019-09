Ambiente: Arpa, scoperta a Giussago (Pv) discarica abusiva di 4mila metri cubi (2)

- "Questo sequestro – commenta il direttore generale dell'Agenzia, Fabio Carella – è, nell'ordine, il quarto importante risultato raggiunto nell'ambito del progetto Savager, messo a punto da Arpa Lombardia e finanziato dalla Regione Lombardia". Negli ultimi mesi, infatti, grazie al progetto sono stati già individuati: il 23 luglio, una discarica di rifiuti di oltre 5000 metri cubi abbandonati nelle campagne di Pieve del Cairo (Pv); il 1 agosto, una discarica abusiva a Bornasco (Pv), con un volume di oltre 1700 metri cubi di rifiuti stoccati in un'area di 4 ettari; il 13 agosto, sempre a Pieve del Cairo, un'area con rifiuti abbandonati e un allevamento abusivo di animali. Il progetto Savager nasce dal protocollo siglato a maggio 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia. L'accordo, finalizzato a migliorare l'efficacia complessiva delle azioni di controllo ambientale per la prevenzione degli illeciti nel territorio pavese, prevede l'utilizzo di un sistema di sorveglianza basato sull'utilizzo di tecnologie di osservazione della Terra, da satellite, aereo e droni. (Com)