Ricerca: premio internazionale di Regione Lombardia a Guido Kroemer per studi sul digiuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guido Kroemer si aggiudica l'edizione 2019 del Premio Internazionale 'Lombardia e' Ricerca', il riconoscimento promosso da Regione Lombardia che assegna 1 milione di euro alla migliore scoperta scientifica nell'ambito delle scienze della vita. Il tema di quest'anno è l'healty aging (invecchiamento in salute). Guido Kroemer, nato in Germania, di nazionalità austriaca e spagnola, professore alla Facoltà di Medicina dell'Università di Paris Descartes, direttore del team di ricerca 'Apoptosis, Cancer and Immunity' del French Medical Research Council (INSERM) e direttore del 'Metabolomics and Cell Biology platforms of the Gustave Roussy Comprehensive Cancer Center', ha scoperto nella restrizione calorica, in grado di indurre l'autofagia, un fattore chiave per la longevità. A decretare la sua vittoria è stata una giuria di 15 top scientist di livello internazionale, presieduta dalla cardiologa Silvia Priori, ordinario di Cardiologia all'Università degli Studi di Pavia e dal direttore di Cardiologia Molecolare dell'IRCCS Maugeri. Kroemer - spiega una nota di Regione Lombardia, con cui si annuncia la sua vittoria - ha sviluppato il concetto dei 'caloric restriction mimetics' (CRMs) identificando e caratterizzando sostanze naturali o farmacologiche capaci d'indurre l'autofagia per combattere l'invecchiamento cardiovascolare e rinforzare l'immunità antitumorale. Ha dimostrato inoltre che una poliamina naturalmente contenuta nel cibo, la spermidina, aumenta la longevità umana. (segue) (com)