Ricerca: premio internazionale di Regione Lombardia a Guido Kroemer per studi sul digiuno (2)

- "Il premio 'Lombardia è Ricerca' contribuisce a rendere la leadership della Lombardia ancora più significativa nel campo della Ricerca. Sono lieto che i ricercatori della Commissione esprimano grande apprezzamento per questa nostra iniziativa. Come ho sempre affermato investire in Ricerca e Innovazione è la strada giusta per guardare al futuro. In Italia si investe poco in questo settore, per questo l'impegno di Regione in questa direzione continuerà e, quando dovessimo riuscire ad ottenere l'Autonomia cercheremo di utilizzare ancora più risorse per rafforzare l'azione", ha commentato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. "Con questo riconoscimento - ha aggiunto il vicepresidente Sala - premiamo una scoperta di rilevanza mondiale che genera un concreto impatto sul miglioramento della vita dei cittadini in termini di invecchiamento in salute. Uno degli obiettivi di questo premio è anche che i centri di ricerca e le attività mediche lombarde possano istituire duraturi rapporti di collaborazione e interazione scientifica con il vincitore". (segue) (com)