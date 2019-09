Ricerca: premio internazionale di Regione Lombardia a Guido Kroemer per studi sul digiuno (3)

- "Per questo la giuria ha stabilito che il premio debba essere destinato per almeno il 70 per cento ad implementare l'attività di ricerca in collaborazione con i centri di eccellenza della Lombardia", ha concluso Sala, congratulandosi con il vincitore Guido Kroemer. Il ricercatore sarà premiato l'8 novembre al Teatro alla Scala di Milano nel corso della 'Giornata della Ricerca' 2019, dedicata alla memoria di Umberto Veronesi. Guido Kroemer ha accettato il premio, dicendosi pronto a collaborare con i centri di ricerca lombardi. "Era il 2005 - ha spiegato il vincitore - quando abbiamo pubblicato il primo lavoro dimostrando che l'autofagia può proteggere le cellule dalla tossicità, ad esempio della chemioterapia. Sono 14 anni che portiamo avanti questi studi a dimostrazione del fatto che tutti i progetti scientifici devono essere approfonditi a lungo termine". (com)