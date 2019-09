Yemen: assistente segretario di Stato Usa, “colloqui in corso con ribelli Houthi”

- Gli Stati Uniti stanno parlando con i ribelli yemeniti Houthi nel tentativo di trovare una soluzione al conflitto in corso. Lo ha rivelato l’assistente segretario di Stato per gli Affari del Vicino Oriente, David Schenker, nel corso di una visita ufficiale in Arabia Saudita. “Siamo fortemente concentrati sull’obiettivo di porre fine alla guerra in Yemen”, ha spiegato l’alto funzionario del dipartimento di Stato, ripreso dall’emittente satellitare “al Arabiya”. “Stiamo anche avendo colloqui gli Houthi, per quanto possibile, cercando di trovare una soluzione negoziata accettata da tutti gli attori”, ha aggiunto Schenker. Si tratta della prima volta negli ultimi quattro anni che gli Stati Uniti ammettono di avere avuto contatti con i ribelli zaiditi, che occupando nel settembre del 2014 la capitale Sana’a hanno innescato un sanguinoso conflitto che non accenna a risolversi. Precedentemente era stata l’amministrazione dell’ex presidente Barack Obama, nel giugno del 2015, ad aprire un canale di dialogo con gli Houthi nel tentativo di convincerli a sedersi al tavolo dei negoziati a Ginevra con la delegazione del presidente riconosciuto dalla comunità internazionale, Abd Rabbo Mansour Hadi. Finora tutte le tornate negoziali sono tuttavia fallite e quella in Yemen è considerata dalle Nazioni Unite la più grave crisi umanitaria al mondo.(Res)