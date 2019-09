Siria: ministero Difesa nega morte militari russi a Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa russo ha negato le informazioni diffuse dai media sulla morte di militari russi nella zona di sicurezza di Idlib, nel nord-ovest della Siria. In precedenza i media avevano riferito che tre soldati russi erano stati uccisi in Siria e che due ufficiali erano rimasti feriti. "Non ci sono posti di osservazione russi nell'area del villaggio di Dzhurin, nella zona di de-escalation di Idlib. Le informazioni diffuse da uno dei media russi sulla presunta morte di militari russi non corrispondono alla realtà. Si prega di notare che l'autore del materiale ha pubblicato ripetutamente informazioni non verificate", si legge in un comunicato citato dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". (Rum)