Governo: Damiano (Pd), prolungare graduatorie vincitori concorsi Pa

- Cesare Damiano, dirigente del Partito democratico, scrive in una nota che "prolungare le graduatorie dei vincitori di concorso e degli idonei, che scadono a fine settembre, non costa niente, anzi, farebbe risparmiare molti soldi alla Pubblica amministrazione evitando di indire nuovi, inutili e costosi concorsi. Correggere le decisioni dell'ex ministra Bongiorno è una priorità. In questo modo si renderebbe giustizia a migliaia di persone che hanno superato, nel passato, le prove concorsuali. Questo è importante soprattutto adesso che, con le uscite pensionistiche di quota 100", conclude l'ex parlamentare, "si pone urgentemente il problema del ripristino del turnover nella Pubblica amministrazione". (Com)