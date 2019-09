Milano: De Corato, Comune apra gli occhi su imbrattamento muri

- "C'è da scommettere che i muri imbrattati dai vandali che i volontari puliranno il 28 settembre, se va bene, il 30 settembre verranno di nuovo riempiti di scritte e tags". Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia commentando la notizia che il 28 settembre 100 volontari puliranno i muri dei caseggiati di proprietà Comunale a Baggio, in via Nikolajevka. Il Comune, tramite MM, fornirà le vernici e il materiale per ripulire 2 mila metri quadri di superficie. “Tutto qui - chiede l'esponente di Fratelli d'Italia - l'impegno dell'amministrazione comunale contro il fenomeno degli imbrattatori dei muri e il conseguente dilagante degrado? Fra il 2007 e il 2009, con la giunta Moratti, il Comune investì ben 25 milioni di euro per ripulire le scritte su edifici di proprietà sia comunale che privata. Io, stesso, da assessore creai un Nucleo di vigili dedicati alla lotta contro il degrado e i graffiti. Furono denunciati più di 70 writers. Oggi il Nucleo è stato sciolto e Amsa non rimuove quasi più nemmeno le scritte ingiuriose". "L'amministrazione - conclude l'assessore regionale - deve aprire gli occhi e cominciare fin da subito a vegliare sul decoro della città, combattendo anche il degrado derivante da questo fenomeno. È inaccettabile che ormai a Milano i muri puliti si contino sulle dita di una mano e siano diventati una vera e propria eccezione". (Com)