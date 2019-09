Georgia-Ungheria: presidente Zurabishvili, omologo Ader visiterà linea occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ungherese, Janos Ader, visiterà la linea di occupazione in Georgia durante la sua visita ufficiale nel paese caucasico. Lo ha annunciato l’omologa georgiana, Salome Zurabishvili, durante una conferenza stampa congiunta organizzata oggi a Tbilisi. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Interpressnews”, le due parti hanno discusso nel dettaglio la situazione all’interno dei territori occupati in Georgia durante il colloquio bilaterale. “Abbiamo sottolineato ancora una volta la necessità di una soluzione al conflitto che sia pacifica e basata sulla diplomazia”, ha aggiunto la presidente, ringraziando le autorità ungheresi per il sostegno all’integrità e alla sovranità territoriale del paese caucasico.(Res)