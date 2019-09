Ungheria: premier Orban, governo ha diritto di seguire politiche demografiche forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza famiglie e figli, una comunità nazionale è spacciata. Lo ha affermato il primo ministro ungherese, Viktor Orban, nel suo discorso al III Summit demografico in corso a Budapest, ripreso dal portale "Hungary Journal". L'immigrazione e "l'assurdo argomento ecologista" che la Terra starebbe meglio con qualche nascita in meno sono irricevibili, ritiene Orban. Le politiche familiari dell'Ungheria si fondano sulla convinzione che ogni bambino ha diritto a un padre e a una madre e che la famiglia e i figli sono requisito essenziale "della riproduzione biologica di una comunità nazionale". Questo fondamento del modello di assistenza alle famiglie adottato da Budapest ha "natura costituzionale". Questo protegge l'Ungheria da sentenze contro la famiglia e dai tentativi di organizzazioni internazionali di "penetrare" negli affari interni del paese e nei suoi processi decisionali. Una buona politica familiare ha anche bisogno di solide fondamenta economiche e l'allocazione di finanziamenti pubblici in questa direzione è raddoppiata negli ultimi dieci anni. (segue) (Vap)