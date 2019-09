Autonomia: Grimoldi (Lega), neoministro Boccia prima di parlare legga i testi

- Il deputato della Lega e segretario della Lega Salvini in Lombardia, Paolo Grimoldi, in una nota commenta le dichiarazioni sull'autonomia del neo ministro agli Affari Regionali, Francesco Boccia: "Sembrano lunari. L'autonomia non deve dividere il Paese? L'autonomia va fatta nella cornice della Costituzione? Con tutto il rispetto ma Boccia da quale pianeta è sceso? È un anno e mezzo che al suo ministero sono depositate le bozze di intesa di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e ovviamente si tratta di intese previste nell'ambito della vigente Costituzione e previste tra l'altro da una riforma, quella del Titolo V, approvata nel 2001 a sola maggioranza dall'allora centrosinistra oggi riunito nel Pd di cui Boccia è esponente ormai datato", commenta Grimoldi, che conclude: "Un consiglio al ministro: prima di parlare perché non si va a leggere i testi?" (com)