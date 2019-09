Germania: a Frankenstein, Cdu collabora con AfD nonostante il divieto

- Nessuna collaborazione con Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti. Sebbene sia questa la posizione ufficiale dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), nel comune di Frankenstein in Renania settentrionale-Vestfalia, un'esponente del partito e uno di AfD eletti al consiglio comunale intendono formare un gruppo. Come riferisce oggi l'emittente radiofonica tedesca “Swr”, si tratta dei coniugi Monika e Horst Schirdewahn, lei della Cdu e lui di AfD. Tuttavia, “la Cdu non permetterà” che si formi alcuna alleanza con AfD”, scrive il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung. In particolare, la sezione della Cdu del circondario di Kaiserslautern, dove si trova Frankenstein, ha già chiesto l'espulsione di Monika Schirdewahn dal partito. La Cdu ha, infatti, vietato ai propri esponenti qualsiasi collaborazione con membri di Afd in tutta la Germania. (Geb)