Scuola Roma: Pedica (Pd), vicino a lavoratori mense scolastiche

- Sono vicino ai lavoratori delle mense scolastiche di Roma che protestano per il riconoscimento dei loro diritti. Umiliare questa categoria non significa solo colpire dei lavoratori, ma anche le famiglie che non avranno un adeguato servizio di mensa per i loro figli”. Lo dice in una nota l’esponente del Pd romano Stefano Pedica. “Sono accanto a questa categoria - conclude - perché la scuola e’ uno dei pilastri della nostra società e non va abbandonata". (Com)