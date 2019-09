Frosinone: il comandante dei carabinieri del Lazio in visita a Cassino

- Il comandante della legione carabinieri Lazio, generale di brigata Marco Minicucci ha fatto visita al comando della compagnia di Cassino, guidata dal capitano Ivan Mastromanno. Minicucci si è intrattenuto con i comandanti delle stazioni dipendenti, il personale della compagnia nonché con una rappresentanza dell’Associazione nazionale carabinieri. Successivamente ha visitato la sede della compagnia per poi soffermarsi sulle principali criticità del territorio nonché le attività investigative svolte dal personale, complimentandosi per i risultati professionali raggiunti ed augurando buon lavoro a tutti. Al termine della visita ha incontrato il Procuratore della Repubblica, Luciano D’Emmanuele ed il presidente del Tribunale, Massimo Capurso e infine si è recato prima presso l’Abbazia di Montecassino, dove è stato ricevuto dall’abate Donato Ogliari, e dopo presso l’ateneo dell’università di Cassino per il saluto al magnifico rettore, Giovanni Betta.(Com)