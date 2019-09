Paraguay: brasiliana Ecb conferma investimento 800 milioni su raffineria biocombustibili (2)

- "Questo investimento segna una svolta nella storia dell'industria non solo nazionale ma anche a livello globale per le connotazioni che rappresenta", ha dichiarato il ministro dell'Industria del Paraguay, Liz Cramer. Il presidente di Ecb ha sottolineato da parte sua che "l'appoggio del governo è stato fondamentale per avanzare in un progetto che colloca il Paraguay nel novero dei grandi produttori globali di biocombustibili". Il complesso Omega Green, avrà una capacità di produzione giornaliera di 20 mila barili di diesel e kerosene rinnovabili destinati principalmente all'aviazione civile e militare e con possibilità di accedere ai mercati più esigenti, segnala la nota del governo. L'inizio della costruzione della raffineria è previsto per il mese di marzo del 2020 mentre la conclusione è stimata al 2022. (segue) (Abu)