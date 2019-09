Paraguay: brasiliana Ecb conferma investimento 800 milioni su raffineria biocombustibili (4)

- Tra le possibili localizzazioni della raffineria considerate inizialmente è stata confermata la scelta della città di Villeta, dotata di un porto sul fiume Paraguay che permette un accesso diretto alla principale rotta commerciale delle esportazioni. La produzione di biocombustibili infatti, segnala la nota, sarà destinata in maggior grado alla vendita a paesi firmatari dell'Accordo di Parigi. "Omega green non entra in concorrenza con altre aziende produttrici di biocombustibili già esistenti ma punterà direttamente ad esportare verso paesi con una domanda sostenuta per questo tipo di prodotto", ha dichiarato Battistella. (Abu)