Balcani: sondaggio Banca mondiale su promozione investimenti, Albania fanalino di coda (2)

- Le società straniere operanti in Albania hanno avuto una valutazione negativa, per quanto riguarda i servizi pubblici offerti agli investitori. Anche nelle altre economie, tranne che in Serbia e Montenegro, gran parte delle aziende hanno parlato di una debole qualità dei servizi offerti dalle agenzie di promozione degli investimenti o dalle altre istituzioni pubbliche. In Montenegro, il tasso di soddisfazione sugli stimoli applicati dal governo è stato alto. Preoccupante però, in Montenegro e in Albania, la mancata prevedibilità delle politiche fiscali, con circa il 60 per cento delle aziende che si lamentano della situazione. Tuttavia, il 79 per cento delle aziende interpellate, hanno dichiarato di intendere di espandere la loro attività nella regione. I finanziamenti previsti ammonterebbero a circa 405 milioni di euro, e oltre 6400 nuovi posti di lavoro. (Alt)