Russia-India: Modi annuncia linea di credito per sviluppo Estremo Oriente russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha concluso la visita in Russia, a Vladivostok, dove è stato ospite del quinto Forum economico orientale, ed è ripartito per Nuova Delhi; il rientro è previsto per domani. Nel suo intervento di oggi alla sessione plenaria il premier ha sottolineato che i legami tra l’India e l’Estremo Oriente russo sono di lunga data e ha annunciato l’apertura di una linea di credito per lo sviluppo della regione russa, ricca di risorse naturali. “È stata una visita produttiva. Gli esiti di questa visita porteranno la Russia e l’India più vicino”, ha commentato Modi via Twitter prima di partire, ringraziando per l’ospitalità il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, incontrato ieri nel vertice bilaterale annuale. (segue) (Rum)