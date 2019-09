Russia-India: Modi annuncia linea di credito per sviluppo Estremo Oriente russo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’India è stato il primo paese ad aprire un consolato a Vladivostok”, ha ricordato Modi nel suo discorso odierno al Forum, sottolineando che la città è sempre stata aperta agli indiani anche in epoca sovietica quando c’erano restrizioni per altri stranieri. “Per lo sviluppo dell’Estremo Oriente l’India aprirà una linea di credito da un miliardo di dollari. Il mio governo si è attivamente impegnato in Asia orientale nell’ambito della sua politica Act East. Sono fermamente convinto che l’annuncio di oggi aggiungerà una nuova dimensione alla diplomazia economica dei due paesi”, ha dichiarato il leader indiano. Modi ha aggiunto che il suo governo sta costruendo una “nuova India” all’insegna dello slogan “Insieme con tutti, sviluppo per tutti” e ha colto delle somiglianze con la visione di Putin per l’Estremo Oriente russo. Inoltre, ha detto che il Forum fornirà contribuiti utili a migliorare non solo il benessere della regione, ma dell’intera umanità. (Rum)