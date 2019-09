Ue: Benifei, Gentiloni commissario è soddisfazione per Pd

- La nomina di Paolo Gentiloni come commissario europeo da parte del governo italiano è una grande soddisfazione per il Partito democratico in Europa. Lo ha dichiarato il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei. "Con Gentiloni abbiamo lavorato in questi anni quando come ministro degli Esteri e come presidente del Consiglio ha mantenuto una costante e proficua interlocuzione con gli eurodeputati italiani. È stata fatta la scelta giusta per segnare un cambio di passo e rompere l'isolamento subito dall'Italia nei mesi passati", ha dichiarato. "Siamo pronti ad affrontare l'esame dei nuovi commissari e del programma della Commissione europea, forti della designazione di una figura di elevato spessore da parte del nostro paese", ha aggiunto. (Beb)