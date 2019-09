Bosnia: rappresentante serbo Dodik, crisi profonda ma la pace non è in pericolo (2)

- Il rappresentante serbo ha affermato inoltre che la colpa della mancata formazione della maggioranza non risiede nel suo rifiuto di firmare il primo Piano d'azione Map con la Nato dato che "il governo non è stato formato nemmeno nella Federazione della Bosnia ed Erzegovina, l'entità musulmana e croata del paese". La Bosnia non è a ogni modo "a rischio di scontri sia interni che esterni e la stabilità del paese è più grande che in alcuni paesi che non sono al centro dell'interesse della comunità internazionale". La Repubblica Srpska "intende fare il possibile per non mettere a rischio la pace e la stabilità e forse ci rivolgeremo direttamente alla Nato con la proposta di non esercitare pressioni per l'approvazione del piano Map dato che l'alleanza forse non è conscia del fatto che con queste insistenze destabilizzano la scena politica bosniaca". (segue) (Bos)