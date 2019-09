Trasporti Roma: controllore bus truffava passeggeri sprovvisti di biglietto, arrestato

- Un controllore della linea bus 74 è stato arrestato dopo aver truffato due turiste che erano salite a bordo senza biglietto. L’uomo inizialmente ha invitato le due ragazze a scendere dal mezzo e poi una volta in strada ha chiesto loro di sborsare 50 euro in alternativa ai due verbali da 100 euro ciascuno che avrebbe dovuto emettere. Le due giovani, spaesate anche dalla minaccia di essere iscritte in un fantomatico "registro dei contravventori” hanno pagato. L’uomo ha poi invitato le ragazze a salire con lui su un altro mezzo di linea, in modo tale da scongiurare ulteriori controlli. Quando una delle due turiste ha chiesto di avere una ricevuta dei 50 euro sborsati il controllore a quel punto lui, indispettito, le ha invitate di nuovo a scendere dal bus e con un apparecchio elettronico ha stampato un verbale da 104,9 euro, dicendo alle due di non preoccuparsi e si è allontanato frettolosamente. Non convinte delle risposte ricevute le due ragazze hanno denunciato i fatti al commissariato Borgo. Dopo alcune indagini gli agenti hanno rintracciato l’uomo e, a seguito di pedinamento, lo hanno sorpreso in flagrante mentre attuava l’ennesima truffa prendendo denaro da due nuove vittime. A quel punto i poliziotti lo hanno arrestato.(Rer)