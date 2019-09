Forza Italia: Schifani, meno dibattito al nostro interno su ruoli e più battaglie per cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia e ex presidente dell'Assemblea di palazzo Madama, Renato Schifani, sostiene su Twitter che "nasce il governo tutto poltrone e tasse grazie a errori e furbizie". "Noi non faremo sconti - scrive -. Porteremo con convinzione in Parlamento e sul territorio le nostre proposte. Ma al nostro interno meno dibattito su ruoli e più battaglie per i cittadini, meno sovranismo più liberalismo". (Rin)