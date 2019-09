Tanzania: sequestrato carico di zanne d'avorio, corrispondono a almeno 117 elefanti

- Il governo della Tanzania ha sequestrato una quantità di zanne d'avorio equivalenti all'uccisione di almeno 117 elefanti. Lo ha annunciato su Twitter il ministro delle Risorse naturali e del Turismo, Hamisi Kigwangalla, aggiungendo che l'avorio è stato recuperato dopo l'arresto del bracconiere Hassan Shaban Likwema, noto anche con lo pseudonimo di Hassan Nyoni. L'operazione, ha commentato il ministro, fa parte dell' impegno governativo per eliminare le reti organizzate di bracconaggio che operano su scala industriale e ha permesso di mettere agli arresti uno dei principali bracconieri attivi nel paese. Secondo dati del 2015, il numero di elefanti in Tanzania, paese noto per le sue riserve naturali, è diminuito dai 110 mila nel 2009 ai 43 mila nel 2014, anche in seguito alla domanda crescente di avorio proveniente da paesi asiatici come la Cina e il Vietnam. Secondo fonti governative, il numero di esemplari nel paese sarebbe risalito a 60 mila unità.(Res)